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苗縣YouBike將升級2.0 延續優惠補貼措施

2024/1/24 18:55（1/24 21:11 更新）
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苗栗縣公共自行車租賃系統（YouBike）將升級成2.0，縣府24日表示，2024年會持續辦理前30分鐘騎乘補貼新台幣10元優惠措施。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年1月24日
苗栗縣公共自行車租賃系統（YouBike）將升級成2.0，縣府24日表示，2024年會持續辦理前30分鐘騎乘補貼新台幣10元優惠措施。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年1月24日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣公共自行車租賃系統（YouBike）將升級2.0系統，縣府今天表示，新系統採陸續拓點啟用，今年持續辦理前30分鐘騎乘補貼新台幣10元優惠措施，鼓勵民眾多加使用。

苗栗縣政府工務處指出，縣內公共自行車租賃系統自107年6月起開通營運，目前共有67站、1850輛車提供服務，以重要交通樞紐串聯市區的主要行政機關、學校及公園等地點，方便民眾通勤、通學、轉乘接駁、逛街、休閒及運動，截至去年底止，累計騎乘次數已突破528萬人次，減碳量約達3284公噸。

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縣府表示，縣內目前YouBike為1.0系統，將升級引進2.0系統，規劃至少200站租賃站，設備部分計有2500輛車，包含1250輛一般車及1250輛電輔車，以及5000柱車柱，後續將辦理點位會勘及建置等作業，預計今年上半年陸續啟用新系統，屆時原YouBike1.0系統租賃站將以新舊系統共站方式營運，並加密新系統點位，舊系統將於年底契約期程到期後陸續汰除。

縣府工務處說，YouBike2.0新系統將陸續拓點啟用，為鼓勵民眾多利用公共自行車取代私有交通工具，減少車輛空氣污染排放，達節能減碳之效，縣府已再籌編1800萬元經費於113年持續辦理前30分鐘騎乘補貼10元優惠措施，讓更多使用者受惠，也有助持續培養民眾騎乘習慣。（編輯：陳清芳）1130124

#苗栗縣
#苗栗縣政府工務處
#縣府工務處
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