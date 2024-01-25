台南古蹟限定 虎爺立體造型運動毛巾組上市

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（中央社記者張榮祥台南25日電）虎爺信仰大行其道，以愛吃炸雞聞名的台南市北區祀典興濟宮虎爺更深受信眾喜愛，台南市政府今天推出古蹟限定「虎你好額，咬錢轉來」虎爺立體造型運動毛巾組，多處景點販售。

台南市政府文化局今天宣布推出台南古蹟限定「虎你好額，咬錢轉來」虎爺立體造型運動毛巾組，這套毛巾組以祀典興濟宮虎爺信仰傳說為發想，透過可愛喜氣虎爺造型表達傳統文化意涵。

文化局表示，虎爺立體造型運動毛巾組搶在農曆春節前發表，售價新台幣568元（諧音：我就發），即日起在赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、延平郡王祠、億載金城、愛國婦人會館及祀典興濟宮販售。

文化局發布新聞稿指出，「虎爺」常見於台灣傳統民間信仰，被視為具有「驅邪鎮煞」神力；虎爺多被供奉在廟宇案桌或神龕下壁洞，有「下壇將軍」稱號。

「虎爺」台語音似「好額」（有錢），許多人視為能「咬錢」的財神，吸引信徒參拜，且因供奉位置高度最接近小孩，更是孩童守護神，庇佑健康及聰明才智。

信眾說，祭拜虎爺可以防小人，因虎爺也掌管小孩事務，相傳拜虎爺能治療小孩子的腮腺炎（俗稱豬頭皮），「虎咬豬」的說法就是這麼來的。

據傳虎爺性喜葷食，早年信眾多以雞蛋當供品，但不知何故，近幾年來傳出虎爺愛吃炸雞，結果出現信眾以炸雞祭拜虎爺，且逐漸形成風潮，而興濟宮虎爺也是炸雞愛好者，廟方每年都會以炸雞祭拜。（編輯：謝雅竹）1130125