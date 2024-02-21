深坑火災惡臭飄整晚惹民怨 蔣萬安急赴木柵視察

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（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北21日電）新北深坑一處儲放電子產品與鋰電池的倉庫大火，連北市文山、大安區都聞到刺鼻異味。台北市長蔣萬安臉書遭市民湧入反映後，今天臨時更改行程，前往木柵國小視察。

深坑一處連棟式倉儲昨天下午發生大火，隨著濃煙飄散，刺鼻異味逐漸擴散至雙北，鄰近文山區首當其衝，接著大安、中山、松山及萬華區都有人聞到惡臭，民眾紛紛湧入蔣萬安臉書反映，質疑市府對市民健康置之不理。

蔣萬安今天上午6時許在臉書發文，稱他懷疑是深坑火災飄散的濃煙，使台北市部份地區空氣中有異味，但環保局派員用手持式監測儀監測，各污染物數值都符合標準，市府將持續關注空氣品質狀況。

蔣萬安感謝即時反映問題的市民及民代，並呼籲若仍有異味影響，請暫時關閉門窗、打開空調，外出也戴口罩避免不適，「受影響的市民，你們辛苦了」。

北市府上午8時許緊急通知媒體，蔣萬安取消出席內科千人捐血啟動儀式，改前往木柵國小視察空污情形。他到校後進入教室內，關心學童是否聞到異味，並提醒學生先戴上口罩、盡量減少外出，儘管味道淡了一些，仍不要掉以輕心。

台北市教育局說明，已針對此事件訂定5大措施，包含受影響學校的學生戴上口罩、戶外課程改至室內進行、各班級教室可以關窗開空調、在全校及家長LINE群組提醒，並請導師加強宣導。

對於市民質疑市府沒有在第一時間對外說明，蔣萬安視察後受訪回應，確實可以做得更好，環保局接下來會檢討通報機制、緊急應變作為，不可怠慢拖延，並全面檢視空品檢測項目、標準及方法，以符合民眾需求。

陪同視察的文山區博嘉里長吳坤輝表示，從火警發生到今天凌晨，市府一直都沒有任何消息，而街道在路燈照映下是灰濛濛一片，市民非常慌張，希望市府以後要即時對外說明，接下來也要盡快釐清濃煙成分、是否有毒性及火災狀況等。

社民黨台北市議員苗博雅凌晨在臉書發文說，她從昨天傍晚就不斷提醒、要求市府監測空品，市府卻遲遲沒有發布任何官方說明，連最基本的災情分析、監測結果都沒有彙整，應變速度非常不理想，「市民憂慮、頭痛、睡不著的時候，市府高層官員在家睡得安穩嗎？」

民進黨台北市議員簡舒培也在臉書發文表示，許多市民一整晚忍受惡臭、擔憂影響受健康，蔣萬安卻拖到今天上午才在臉書說明，這種應變方式及速度完全不及格，顯示蔣市府對於意外發生是「不知不覺」，請市府相關單位上緊發條。

民眾黨台北市議員張志豪在臉書發文說，他在昨天下午火警發生後，已要求環保單位監控空品、消防局注意火災狀況，建議民眾盡量待在室內並開啟空調，若須外出者也戴上口罩。

國民黨台北市議員耿葳在臉書發文，指深坑大火造成文山、大安區的空氣充斥濃濃塑膠味，讓人很不舒服，她的手機也顯示pm2.5（空氣中懸浮粒子）數值一度超標，提醒市民出門要戴口罩防護，若身體不舒服盡快就醫。（編輯：張銘坤）1130221