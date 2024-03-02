桃捷綠線第1階段隧道鑽掘完成 拚115年通車

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（中央社記者葉臻桃園2日電）桃園市捷運工程局今天表示，桃園捷運綠線第1階段通車的2座地下車站隧道已鑽掘完成，為民國115年通車打下基礎；預定今年將貫通第2段隧道，將蘆竹到藝文特區的6條隧道全數完成。

桃園市政府捷運工程局向媒體表示，桃園捷運綠線從桃園車站以北設置6座地下車站，採用4台潛盾機進行鑽掘，其中2台直徑6.24公尺的潛盾機從蘆竹區中正橋旁工地往南發進，經歷了超過1850公尺的鑽掘，第2台潛盾機在昨天完成第4條隧道的貫通，到達G11站藝文特區。

桃園捷工局指出，去年桃園區隧道工作成果豐碩，分別在3月28日、6月8日及12月22日貫通3條潛盾隧道，而2台直徑8.38公尺的全國最大潛盾機，也先後於去年11月及12月從中正路大興西路口往桃園車站鑽掘。

桃園捷工局表示，隧道鑽掘工作今年持續推動，繼蘆竹北出土段至桃園區G12站的兩條隧道貫通後，G12到G11站第1段的2條隧道也完成貫通；第2台潛盾機在昨天貫通第4條隧道，代表捷運綠線民國115年第1階段通車的2座地下車站G12站及G11站的隧道皆已鑽掘完成。

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桃園捷工局指出，潛盾機將持續往G10站前進，預定今年將貫通G11到G10站藝文特區第2段的隧道，完成桃園區2台小圓潛盾機的鑽掘任務。

桃園市政府捷運工程局長劉慶豐表示，隧道工作風險性高，受地質條件影響大，在去年克服大部分困難後，一直到今年2月陸續貫通4條隧道，今年可將蘆竹到藝文特區的6條隧道全數完成；這是捷運地下段相當重要的里程碑，為115年第1階段通車至藝文特區奠定重要基礎。（編輯：李亨山）1130302