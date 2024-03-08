台東面積最大土地徵收案動工 增約7公頃住宅土地

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）延宕多年、台東最大土地徵收案，日前開始土建動工，台東市區將增加約7公頃住宅土地，縣府邀請地檢署和調查站見證，成立「工程採購廉政平台」。

台東地政處長沈碧恕今天接受中央社記者電話訪問表示，台東縣有史以來最大的土地徵收案、豐榮和豐樂土地，3月1日已開始整地土建，包括道路、溝渠規劃。此案在108年通過都市計畫變更，111年完成11.7公頃土地徵收，112年分別進駐大豐消防分隊和馬當部落。

沈碧恕說，扣除道路、公園、避難設施，將來會有7.6公頃住宅土地釋出，其中6公頃可由地主優先買回，另外有約1.08公頃土地由縣政府作為公益住宅，初估有300戶，再造台東新市鎮、新聚落。

台東縣府於3月1日土建動工，台東縣府秘書長盧協昌表示，當天邀請台東地檢署檢察官陳金鴻、台東縣調查站副主任林正義，以及台東縣警察局等司法單位見證，成立「工程採購廉政平台」。

盧協昌說，推動「工程採購廉政平台」是法務部廉政署守護各項國家重大公共建設中重要的廉政策略，也是貫徹台東縣長饒慶鈴施政理念，希望透過平台運作讓工程如期如質完成，積極達成「政府、民眾、廠商」3贏目標。

房地業者評估，以這塊土地在市區又臨外環道和中華路旁，將來變成住宅土地後，總土地價值恐衝破新台幣50億元。（編輯：郭諭儒）1130308