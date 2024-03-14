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朴子醫院復健科啟動黃昏門診 方便上班族治療

2024/3/14 16:51（3/14 17:01 更新）
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衛生福利部朴子醫院14日表示，為了讓更多需要者能方便地接受復健治療，並因應上班族需求，3月起決定擴大服務時段，提供黃昏門診及治療。（朴子醫院提供）中央社記者蔡智明傳真 113年3月14日
衛生福利部朴子醫院14日表示，為了讓更多需要者能方便地接受復健治療，並因應上班族需求，3月起決定擴大服務時段，提供黃昏門診及治療。（朴子醫院提供）中央社記者蔡智明傳真 113年3月14日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）衛福部朴子醫院因應上班族白天難以挪出時間進行復健治療，3月起擴大服務時段，星期三復健科黃昏門診提前至下午5時30分，星期一、三、五服務物理治療時間同樣提前。

朴子醫院今天發布新聞稿表示，因應上班族需求，3月開復健科夜間門診服務時間些許異動，星期三晚上5時30分至7時30分提供復健科門診及語言治療服務，星期一、三、五同時間提供物理治療服務。

朴子醫院復健科主任黃維清說，許多上班族白天難以挪出時間進行復健治療，為了讓更多需要者能夠方便地接受治療，決定擴大服務時段，提前至黃昏時段開始，患者在下班後即可前來，節省時間。

另外，黃昏門診提供語言治療服務也為需要的患者帶來極大便利，許多家長為了孩子的治療需調整工作時間甚至請假，有了夜間語言治療服務，他們無需再煩惱額外的安排。

黃維清轉述上班族的陳先生看法，他目前做頸椎復健，黃昏門診的開設，讓他免去了因治療而需要提前下班的困擾，工作和治療兩不誤，實在是一件好事。

朴子醫院院長賴仲亮表示，隨著社會變遷，醫院必須提出創新措施，滿足患者需求。（編輯：李亨山）1130314

#衛福部朴子醫院
#復健科
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