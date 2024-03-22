台中酸菜魚火鍋店遭控飲品有蒼蠅 市府稽查多項違規

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）有民眾到台中北區一家酸菜魚火鍋店用餐，奶茶喝到快見底時發現一隻蒼蠅，店家後續退款、關心。台中市食安處現場稽查發現風扇、冰箱、牆壁、配管等多處積塵不潔，要求限期改善。

有民眾到台中市北區一家酸菜魚火鍋店用餐，點了一杯奶茶，未料喝到快見底時，在杯壁上發現有一個黑黑的東西，本以為是仙草，仔細一看才發現有長腳也有翅膀，竟然是一隻蒼蠅，民眾將此事分享在社群媒體上。

業者接受聯訪表示，當下已為客人更換奶茶，後續也有退款並進行二次關心。

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台中市食安處透過文字稿表示，獲報後派員前往稽查，現場環境及奶茶飲品雖未見病媒，但作業區紗窗、風扇、冰箱及牆壁、配管等多處積塵不潔，另有員工個人飲品未專區放置等不符合「食品良好衛生規範準則」事項，已開立限期改善通知書要求業者限期改正。

食安處指出，如複查仍不符規定，將依違反食安法第8條第一項規定，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。（編輯：黃世雅）1130322