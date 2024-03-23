台東縣地籍圖結合行動導航 已逾萬人使用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣23日電）台東縣政府去年創新便民措施「臺東地籍導航通」，將地籍圖結合行動導航，民眾可迅速找到土地所在，系統目前已有逾萬人使用，台東縣政府並舉辦抽獎活動。

台東縣地政處長沈碧恕今天告訴中央社記者，為了將最新的地政資訊與民眾共享，台東縣政府去年10月首創「臺東地籍導航通」，獨創土地地籍圖資結合導航功能，不但便民且使用方式簡單，廣受民眾好評，至今使用人次已破萬人。

她說，這項全新服務不僅提供民眾最即時的地籍資料、最便利的導航功能，查詢地籍資訊也更確實有效率，讓台東更進一步邁向透明化政府、智慧治理及永續發展的目標。

台東縣長饒慶鈴表示，過去民眾在查找土地物件時，若想要查看相關資訊及實際位置，只能靠地籍圖按圖索驥或至地政事務所申辦。現在民眾可以輕鬆查看台東的地籍資訊、都市計畫、使用分區資訊、生活機能及多項豐富圖資，且具有首創的「即時地籍圖路徑規劃和導航功能」，輔助瞭解行進路徑及所需時間，引導鄉親抵達目標位置。

此外，還可透過不同年度的歷史航空攝影照片查詢瀏覽，更加認識台東這片土地的演進過程，讓土地資訊更透明，保障民眾的權益。

台東縣政府地政處表示，系統為提供民眾更貼心的使用體驗，導入RWD（Responsive Web Design）響應式網頁設計概念，突破傳統APP需要額外安裝手機版本、環境限制等缺點，可由任何行動裝置、平板、桌上型電腦直接使用；並匯集即時更新的地籍圖、歷史影像、使用分區等多項豐富資料，且介接了大家普遍慣用的Google Maps導航功能，一鍵就能輕鬆導航前往想要的地號。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

地政處表示，不動產交易熱絡，導航通提供即時核對查詢土地資料、現地範圍的交易安全保障；也補足各機關不動產標租、標售資訊無法協助領勘的不足；更直接節省民眾瞭解土地資訊、座落位置，而需舟車勞頓至地政事務所請領謄本、申請指界所需的時間、金錢成本。

地政處表示，「臺東地籍導航通」實現了圖資整合、資料彙整、數位服務，縣府未來也將持續推出優化多元的服務，積極消弭偏鄉數位不平等。目前系統使用人數已突破萬人大關，在「台東縣政府地政處」臉書粉絲專頁舉辦抽獎活動 ，即日起至3月31日止。（編輯：郭諭儒）1130323