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罷侯第1階段提議連署破2.5萬份 完成率逾6成

2024/3/29 14:06
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（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北罷侯自救會今天表示，罷免市長侯友宜的第一階段提議人，連署書突破2.5萬份，距達標的4萬份，完成率超過6成。30日將以車隊掃街、實體設站、郵寄等方式蒐集連署書。

罷免新北市長侯友宜團體「罷侯自救會」今天以新聞稿表示，自救會1月20日發起罷免以來，包括這兩天在板橋區、土城區舉辦的連署，至今共辦理20場實體活動。

自救會說，30日還將在北海岸地區，以車隊巡迴掃街收取連署，當天也將在萬里區、金山區、八里區設置實體連署站。

依選罷法，罷免分2階段徵求選民連署，通過後，再由選民投票決定罷免結果。第1階段為提議，提議人數應為原選舉區選舉人總數1%以上；罷侯自救會預估，需超過3.3萬份提議書，故目標為4萬份。

自救會領銜人郭嘉淇表示，至3月底已蒐集2.5萬份連署書，距離達標的4萬份，完成率為62%。成員都是市民與上班族，無專職人員，只能利用下班與假日辦實體連署，仍將持續，不因任何外力中止。

自救會說，罷免侯友宜的主張，除以往市府施政的疏失，侯友宜更於去年請假參選總統，棄市民不顧，甚至選後至今未進議會施政報告。（編輯：張銘坤）1130329

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