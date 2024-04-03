虎尾糖廠停用煙囪遭震毀 台糖：不影響製糖作業

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（中央社記者曾智怡台北3日電）台灣上午東部外海發生規模7.2強震，雲林地區震度達4級，台糖虎尾糖廠停用的煙囪頂部因劇烈搖晃而倒落。台糖表示，遭震的煙囪已於民國90年停用，112、113年期製糖作業已於昨天完工，製糖作業未受影響。

台糖透過新聞稿說明，虎尾糖廠有2支煙囪，倒落的煙囪啟用於民國前3年，在90年12月舊有燃油鍋爐拆卸後即停用，並於99年時全面油漆保養，每年亦會進行外觀檢查作業；尚在使用中的煙囪啟用於14年，並於99年及102年時進行保養整修，平時每半年就會進行安全性的檢查。

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台糖指出，本事件所幸未造成人員傷亡，目前現場已用圍籬阻隔，請民眾勿靠近以策安全。待餘震穩定後，虎尾糖廠將委請外部專業技師進行安全檢查及研議後續處置方式，以確保人員及設備安全。

根據中央氣象署資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強，並持續有餘震。（編輯：張均懋）1130403