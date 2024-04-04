陳其邁捐月薪賑災：此刻我們都是花蓮人

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（中央社記者林巧璉高雄4日電）花蓮昨天發生規模7.2地震，造成嚴重災情，高雄市長陳其邁說，「此刻我們都是花蓮人」，也宣布自己捐出一個月的月薪，希望能夠盡棉薄之力，幫助花蓮災民及後續復原工作。

陳其邁昨天震後第一時間下令消防局特搜隊待命，高市特搜隊也在昨天下午趕抵花蓮，協助市區天王星大樓搜救任務。

「我捐出一個月的月薪，希望能夠盡棉薄之力，幫助花蓮災民及後續復原工作。」陳其邁昨晚在社群媒體臉書（Facebook）發文表示，高市府全力協助花蓮救災與重建，高雄特搜隊全力搶救受困民眾，特搜隊此刻正全力搶救受困民眾。

陳其邁說，台灣不大，互相幫助應該做的事。「此刻，我們都是花蓮人。」花蓮加油！祈願平安。

陳其邁表示，好多朋友說在台東、花蓮路上看到高雄消防局車輛呼嘯而過，深深感受到高雄的溫暖。感謝辛苦的特搜隊人員，也請人員務必要注意安全。（編輯：林恕暉）1140404