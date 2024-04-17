登革熱蠢蠢欲動 全嘉總動員防堵疫情

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（中央社記者黃國芳嘉義縣17日電）去年國內登革熱疫情嚴峻，嘉義縣今年曾出現1例本土確診病例，縣長翁章梁今天率領縣府團隊和18鄉鎮市長，共同響應「杜絕登革熱全嘉總動員」防堵疫情。

今年登革熱蠢蠢欲動，嘉義縣去年本土確診病例241例，共裁罰28件、計新台幣8萬4000元；翁章梁今天在府前廣場授旗給各鄉鎮市長，宣布防治登革熱3大面向，並提出9大因應策略，指示各鄉鎮市都能完成轄區內防治措施。

翁章梁致詞表示，杜絕登革熱除了家戶清潔外，山區也容易成為防疫漏洞，廢棄輪胎容易積水孳生病媒蚊，環保局將隨時提供鄉鎮市公所支援，鼓勵各鄉鎮市公所互相支援。

翁章梁指出，家戶清潔消毒是所有措施中最容易引起反彈的作為，但根據傳染病防治法清消具強制力，希望民眾理解並配合，全民共同防堵登革熱。

嘉義縣衛生局長趙紋華說，今年年初嘉義縣曾出現1例登革熱本土確診病例，目前個案已康復，南部縣市也出現多起病例，嘉義縣不能掉以輕心，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，務必至醫療院所接受登革熱NS1快篩試劑診斷並及早通報。

衛生局指出，4月1日起縣府將不定期派員至各村里查核，如發現孳生源將依傳染病防治法，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，目前已開出8張舉發單，籲請民眾做好「巡、倒、清、刷」，隨時清除積水容器及孳生源。（編輯：郭諭儒）1130417