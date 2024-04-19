台南設學校家長會長排黑條款 預定4月底發布

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（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市政府今天宣布，近日將完成學校家長會設置辦法修訂程序，增訂擔任家長會長消極條件限制，預定4月底發布，將成為全台第1個家長會長排黑條款。

台南市多名民代近來關注某國小家長會長疑涉入刑事案，建議解任；市府教育局今天發布新聞稿指出，家長會屬自治團體，非學校行政組織一環，教育局去年11月獲悉後，已要求校方妥適研議家長會長適任問題，輔導家長會正常運作，這名會長近日也已請辭。

為避免未來類似情事發生，教育局近日將完成學校家長會設置辦法修訂程序，增訂擔任家長會長消極條件限制，預定4月底發布，發布後將成為全台第1個排黑條款，以符合各界對學校家長會長更高道德標準期待。

教育局表示，家長會設置依國民教育法授權由各縣市訂定自治法規而來，屬於非法人自治團體，學校不能任意介入干涉運作。但因家長會長代表家長會，依法參與學校許多重要會議和活動，公共形象相對受矚目，也應有較高行為表現期待。

因此，教育局因應國民教育法修正第48條第2項規定，同步啟動自治規則修正，特別在新法中增列擔任各級學校家長會長消極資格條件限制，以避免家長會長若涉及違法不當行為，而造成學校師生及家長會可能產生負面影響。

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現行家長會設置辦法未規範擔任家長會長消極資格條件限制，但為提升家長會長公共形象，並提供學校遵循依據，教育局新修訂「台南市高級中等以下學校學生家長會設置辦法」第6條第3項增列：「最近3年內曾有違反法令之行為，致擔任會長有損家長會形象或學校聲譽之虞者，不得擔任會長；已擔任者，當然解任」。

教育局表示，新修訂辦法預定4月底發布，各校如有發現得主動依規定辦理，教育局也會通知學校進行家長會長解任及改選事宜，營造優質教育環境。（編輯：郭諭儒）1130419