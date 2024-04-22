改裝排氣管噪音免費檢測 南投每月規劃1天

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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）解決改裝排氣管噪音，使用中車輛若變更排氣管應經環境部噪音檢測合格後，至監理單位辦理變更登記；南投縣政府配合政策，選定每月最後1個週一辦理改裝排氣管噪音免費檢測。

環境部、交通部推動改裝排氣管認證制度，今年起實施「機動車輛替換用消音系統認證管理規範」，環境部先前指出，今年是緩衝期，明年正式列檢驗項目，車主若改管未認證且噪音超標，最高可罰新台幣5400元。

交通部修訂道路交通安全規則，要求使用中車輛若變更排氣管，應經環境部噪音檢測合格後，至監理單位辦理變更登記；南投縣長許淑華今天召開縣務會議表示，縣府環保局4月29日起每月最後1個週一，在南投縣立體育場辦理汽機車改裝排氣管噪音免費檢測。

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許淑華說，許多鄉親反映改裝排氣管汽機車夜間呼嘯噪音擾人，因此，環保局與警察局去年11月起執行稽查專案，截至今年2月累計攔查約800件，其中77件排氣管改裝或噪音超標，未來配合排氣管認證制度，持續加強不定時、隨機攔查，盼有效遏止噪音汽機車。

環保局指出，汽機車噪音超標開罰1800元到3600元，夜間10時後罰最重3600元，請改裝排氣管者先上「環境部替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」網頁登錄，南投縣選定4月29日起每月最後1個週一通知到縣立體育場免費檢測，時間上午9時到11時、下午1時到4時。（編輯：謝雅竹）1130422