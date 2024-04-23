身障者徵才活動中市登場 17校組團參加

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）勞動部勞動力發展署中彰投分署今天舉辦「身心障礙者職業重建服務體驗暨徵才活動」，共有17所學校畢業生組團參加，現場邀集34家友善企業提供600個職缺。

勞動部勞動力發展署中彰投分署與台中市、彰化縣及南投縣等縣市政府，今天在台中世貿中心合作舉辦「113年身心障礙者職業重建服務體驗暨徵才活動」，現場安排職業重建資源介紹及體驗，以及聚焦時下年輕人感興趣的產業說明會。

中彰投分署說明，活動吸引南開科大、員林家商及埔里高工等17所學校畢業生組團前來參加；現場邀集34家友善企業提供600個職缺，也吸引逾500名身心障礙者積極接受面試，整場活動充滿正能量，為身障求職者及求才廠商開啟新契機。

勞動部勞動力發展署長蔡孟良到場為身障朋友加油鼓勵時表示，現場有許多職業重建服務資源，像是職業輔導評量、職務再設計等，都可幫助身障者縮短求職等待期和穩定就業。

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蔡孟良指出，勞動力發展署除於112年推出「投資青年就業方案」、「壯世代方案」及「婦女再就業方案」等3支箭，提升勞動參與率，對接國內勞工短缺問題，今天再推出第4支箭，要針對身障朋友研擬多年期計畫，針對解決身障朋友的就業障礙有一個明確的目標。

帶團前來的南開科技大學林姓老師表示，這次活動不僅可協助學生瞭解畢業後就業可運用資源，也提供生涯規劃不明確學生有認識自己的機會。再來不管是模擬面試或現場實際參加廠商面試，都能讓學生更身臨其境，所以很鼓勵學生踴躍參加。（編輯：謝雅竹）1130423