北港迎媽祖將登場 文武殿邀10多組藝陣共襄盛舉

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（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）雲林縣北港朝天宮每年農曆3月19日遶境，今年4月27日登場，朝天宮已接到上百藝陣的報名，其中北港文武殿邀集10多組藝陣共襄盛舉，結合傳統與現代的多元表演，讓民眾耳目一新。

北港迎媽祖即朝天宮媽祖遶境，其中以農曆3月19日、20日規模最盛大，包括犁炮、炸轎及真人藝閣。2011年獲中央指定為國家重要民俗。

北港朝天宮指出，今年報名真人藝閣逾50輛，藝陣報名超過100組，盛況空前。

北港文武殿今天在北港朝天宮廟埕舉辦記者會，瑪大藝術恆舞集帶來原住民舞蹈，朝天宮董事長蔡咏鍀等人一同手舞足蹈，歡迎大家27日到北港逗熱鬧。

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北港文武殿創辦人侯伯勳表示，記憶中小時候北港迎媽祖，除了燃放大量鞭炮，還有許多藝陣表演，非常多元，隨著時代變遷，真人藝閣與炮場愈來愈精緻華麗，但藝陣卻日益減少，為重現早年藝陣百家爭鳴盛況，因此邀請台東鼕東森巴鼓、瑪大藝術恆舞集原住民舞蹈、台北慶和館太鼓等10多組藝陣為媽祖祝壽

北港朝天宮副董事長蘇健榮指出，國家重要民俗不僅代表著信仰，更蘊含了老一輩傳承延續傳統文化，讓遶境藝陣朝國際化邁進，也讓世界看見北港的小過年，最美最溫暖的人情味，是一種感人至深的體驗。（編輯：黃世雅）1130424