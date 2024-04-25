新北捷運環狀線北段擴充運能 尖峰加開直達車

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北捷運公司今天表示，考量捷運環狀線新北產業園區站至板橋站間，運量逐步上升，26日起，平日尖峰時段固定各加發6列「點對點直達車」，僅停靠新北產業園區站及板橋站。

新北捷運公司今天發布新聞表示，受0403花蓮地震影響，導致環狀線橋和站至板新站營運中斷；目前分成北段新北產業園區站至板橋站，及南段大坪林站至中和站分區營運。

捷運公司說，其中北段因沒有列車折轉區，僅能使用兩側月台執行雙向載客，普通車班距僅能維持約23分鐘左右。

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考量運量逐步上升，將於26日起，平日於上午尖峰6時57分至8時53分，下午尖峰時段5時18分至晚間7時14分，從「新北產業園區站往返板橋站」固定各加發6列「點對點直達車」。直達車僅停靠2端點，以便利通勤乘客。

捷運公司說，尖峰時間於端點站每12分鐘發出1班車，普通車與直達車相互交錯。但直達車與普通車搭車月台並不相同，請乘坐直達車旅客，配合車站引導與時刻表標示乘車。（編輯：方沛清）1130425