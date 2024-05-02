0403強震 花蓮水璉消防分隊及搜救犬舍也成受災戶

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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）0403強震造成多棟房屋損傷，花蓮縣消防局水璉分隊及搜救犬舍也成受災戶，搜救犬要搬進特搜訓練基地，分隊人員則安置其他沒受損建物，正尋覓合適地點，朝異地重建規劃。

花蓮縣消防局代理副局長李龍聖今天告訴中央社記者，0403強震後，位於壽豐鄉的水璉分隊廳舍牆壁龜裂，經技師評估為黃單。

李龍聖說，水璉分隊廳舍是使用當地閒置校園空間，震後建物受損，雖沒有立即危險，先讓隊員搬到沒受損空間，可正常執勤，後續會另覓合適地點異地重建。

搜救犬小組組長曾景麟說，搜救犬舍位於水璉分隊範圍，搜救任務結束後就忙著清理家園，最近正打包搬家，將搬到鄰近七星潭、新落成的特搜訓練基地。

花蓮縣消防局特搜搜救犬成立3年，共有3隻搜救犬，2隻大型犬拉布拉多犬分別為Fancy和Hero，是緝毒犬轉為搜救犬；小型犬傑克羅素㹴犬Wilson，這次0403強震表現優異，在太魯閣砂卡礑步道接連尋獲失聯遊客。

「資優生」Hero今年通過國際搜救犬高級評測，預計明年將參加國際MRT救援能力認證，Fancy今年3月取得高級評測資格；Wilson正努力取得高級評測資格。

曾景麟說，搜救犬小組搬進新訓練基地後，將專心培訓3犬準備應考，雖然「Wilson可能還要考好幾次」，不過這次首度出勤表現超乎預期，相信對於認證考試有很大幫助。（編輯：陳仁華）1130502