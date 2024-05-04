泰國蝦養殖歹年冬 潮州賽神蝦活動拉抬買氣

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（中央社記者黃郁菁屏東縣4日電）泰國蝦近年受鐵蝦症、氣候影響減產致價格上漲，屏東潮州鎮公所今天舉辦一年一度「賽神蝦」，盼藉由活動拉抬泰國蝦買氣，帶動地方養殖與觀光產業。

潮州鎮水產養殖協會理事長潘金宙接受媒體聯訪表示，泰國蝦業者近年不好過，鐵蝦症影響收成量，加上6至9月水溫高導致泰國蝦死亡率也高，即使賣價好業者也沒賺頭，盼「賽神蝦」活動可以刺激產業、帶動買氣。

潮州鎮公所主任秘書王建元表示，泰國蝦在母親節與中秋節前後1個月產量多、產值也好，今年產地價1斤大約新台幣400元正負30元，比往年多20元左右；不過人力、電力、飼料，及土地租金皆漲，且蝦苗收成率僅1成，「養殖業不好做」。

王建元說，「賽神蝦」比賽著重趣味，比大又比長，若重量相同則以長度決勝，蝦選手也不能掉螯，公、母蝦冠軍各獲1萬元。參賽業者會刻意養大蝦，「顧蝦子像在顧孩子」。

今年第6屆有40組參賽者報名，為歷年最多，第1名公蝦335公克，第1名母蝦199公克，皆未破往年紀錄。

冠軍公蝦養殖者張富淳說，參賽蝦已養2年，沒有以特別方式飼養，參加3年首次得第1名很意外；另外，第2名公、母蝦皆由20歲的陳品龍包辦，也讓主辦單位直呼後起之秀拚過養蝦老手。

潮州鎮公所表示，潮州泰國蝦養殖面積佔屏東縣40%左右，盼藉活動同時帶動地方養殖與觀光產業。（編輯：郭諭儒）1130504