蔡總統出席母娘文化季：團結就能讓台灣站穩腳步

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（中央社記者陳怡璇台北4日電）總統蔡英文、台北市長蔣萬安今出席松山慈惠堂母娘文化季，蔡總統感謝過去8年鄉親與政府一起讓國力穩健成長；蔣萬安則預祝母娘文化祭圓滿成功，也祝福國家風調雨順。

蔡總統與蔣萬安今出席松山慈惠堂母娘文化季保民遶境嘉年華，並為母娘寶像出巡起駕。

蔡總統致詞時表示，感謝所有鄉親們過去8年來與政府一起努力克服挑戰，讓國力穩健成長，而讓台灣持續發展，是政府一直努力的目標，相信只要繼續團結努力，台灣就能持續站穩腳步，大步前進。

蔣萬安致詞時則說，慈惠堂一直捐贈大量物資支持北市府，特別是0403花蓮地震也即刻伸出援手，他要向慈惠堂表示最高的感謝。

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蔣萬安接著說，今年遶境大典為期兩天，沿路信眾可以鑽轎底，更親近母娘的恩澤，也發放平安麵線、限量的母娘保生平安符，裡面有松山慈惠堂主爐的香火、經文等，民眾們可將母娘的慈悲以及祝願隨身攜帶。

蔣萬安表示，身為市長，非常歡迎大家參與的活動，體驗在地宮廟文化的特色，預祝這一次的母娘文化祭圓滿成功，也祝福國家風調雨順、國泰民安。（編輯：張銘坤）1130504