東華大學化學火災難撲滅 消防局爭取特殊滅火設備

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（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）0403地震引起東華大學理工學院化學物質延燒超過20小時，整棟全毀，民代質疑未配有化學災害消防車。消防局說，現有8輛泡沫化災車，無法處理化學火災，將爭取經費購置乾粉或特殊滅火藥劑化災車。

花蓮縣議會今天召開定期大會，縣府針對0403地震災害應變處理專案報告，消防局長吳兆遠、建設處長鄧子榆、社會處長陳加富、觀光處長張志翔等人分別報告救災的狀況與內容。

民眾黨縣議員傅國淵質疑，消防車為何無法即時搶救東華大學火災，是否與沒有配備化學災防消防車有關，導致火勢燃燒了一整天，最後只能等其自行燒完。

吳兆遠答詢表示，消防局獲報後，立即派遣6分隊前往救災，不過因實驗室內的櫃子倒塌且堆疊很高，雖有看到冒煙卻一直找不到起火點，且實驗室內的化學物品很多，當時只了解內有禁水性、強酸、強鹼與有毒性等化學物質，幸無人受困。

吳兆遠指出，經與校方討論後，認為化學物品有危險性，考量救災安全，校長也建議不要射水，請消防人員在周邊戒護，不要讓火勢延燒到其他建物，因此拉長救災時間。

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花蓮縣消防局說明，轄內主要化學物質以油類為主（汽油、柴油等油槽），特殊化學物質主要用於醫院、學校實驗室等，使用存量較少，所以過去化學消防車採購均以泡沫化學消防車優先。

花蓮縣消防局目前有8輛化學消防車，均為民國108年購置，以處理油類、輪胎等類型的化學火災；另為處理隧道車輛火災，於蘇花改隧道、玉長公路隧道鄰近分隊配置具備泡沫系統的小型水箱車等；未來將向中央爭取經費，購置乾粉或其他特殊滅火藥劑設備與車輛。（編輯：唐聲揚）1130506