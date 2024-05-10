清大擬左營設分校 陳其邁：會盡力保留老樹

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（中央社記者林巧璉高雄10日電）清華大學擬到高雄舊左營國中校地設分校，20多名左營區里長今天說，全力支持清大設校。高雄市長陳其邁表示，頂尖大學進駐有助人才培育與留才，也會盡力保留老樹、綠地和景觀。

清大計畫到舊左中校地設分校，環保團體質疑選址不當，將毀蓮池潭風景區綠地，森林城市協會等民間團體昨天到高雄市議會陳情，要求市府重新評估舊左中校地使用情形，選擇其他適合的地方讓清大設分校。

繼環團昨天行動後，20多名左營區里長今天也至市議會開記者會，當地里長接續發言，強調全力支持清大至舊左中設校，此舉將帶動左營繁榮，更能將人才留在高雄，對於地方與產業產業發展都是加分。

記者會後，左營區里長也進到議會拜訪陳其邁及議長康裕成，陳其邁說，非常感謝里長支持，頂尖大學進駐高雄可讓學子、人才留在南部，除了促進人才培育，未來左營也會有很多優秀的高科技廠商，產學合作將促進發展。

針對近日民眾擔憂清大分校將破壞綠地，陳其邁也說，市府對於老樹、綠地、景觀會做最妥適的安排、最大程度的保留，將持續溝通；清大很重視永續價值，對於老樹、景觀有相關規畫，會保留老樹。

左營區里長聯誼會主席黃慶德說，近日不少人關注左營的發展，但左營人最懂左營，蓮池潭鄰近楠梓台積電園區，有利產業發展，年輕人也可就近念清交，不用辛苦北漂。

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海勝里長梁西榮表示，不管是果貿、海軍眷村附近或蓮潭一帶，舊左中這一塊地，剛好就位在中心，如果清大能夠在這裡順利設分校，可以把這些區域串在一起，變成更完整的文教特色區。

果貿里長韓得平指出，里長有開會討論，不分藍綠都贊成，希望清大在舊左中設分校，這是左營里長共識。只要對左營發展是好的，會讓環境更好，照顧到下一代，大家都會支持。（編輯：郭諭儒）1130510