桃園城市變裝嘉年華前奏 連續4週末舉辦變裝活動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園16日電）桃園觀光旅遊局今天說，桃園城市變裝嘉年華將於6月1日、2日登場，且18日起連續4個週末，會在4處景點舉辦中式傳統、各國特色、航海動漫及花精靈等特色變裝體驗活動。

桃園市政府觀光旅遊局今天表示，桃園城市變裝嘉年華將於6月1日、2日在置地廣場桃園舉辦，18日起連續4個週末下午2時至4時，也會分別在4處熱門景點舉辦結合景點特色的變裝主題活動，和變裝大使合照還能獲好禮。

桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟表示，18日在桃園景福宮是中式傳統服飾變裝體驗，19日在小人國主題樂園是體驗各國特色服飾，25日在石門水庫是化身航海主題動漫角色，26日在大溪百吉休閒農業區則是在金針花海中化身花精靈。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

周柏吟說， 桃園城市變裝嘉年華主活動「變裝造型廣場舞派對」，正在招募大小舞者，報名參加就可抽獎，65歲以上長輩參加還有獨家好禮；「萌萌童樂會」則會有天竺鼠車車、饅頭家族等角色人偶到場。

周柏吟也說，現場還有世界Cosplay高峰會（WCS）台灣代表選拔賽、漢服整體造型大賽、桃園Cosplay校際大賽等賽事，以及超過百攤的變裝魔法市集，詳細內容可上活動官網查詢。（編輯：張銘坤）1130516