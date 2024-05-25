芎林木材堆置場火警 連燒9天火勢已撲滅

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（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）新竹縣消防局表示，芎林鄉1處廢棄木頭堆起火連燒9天，今天火勢完全熄滅，燃燒面積約5000平方公尺。另因此處起火飄異味影響空氣品質，環保局說，將依違反空污法開罰。

新竹縣消防局發布訊息指出，芎林鄉新鳳村1處廢棄木頭堆17日起火，共出勤141車次進行搶救，現場也以怪手將木頭堆挖開進行灑水，火勢今天已完全熄滅，也沒有冒煙。

消防局表示，木材堆置場面積達7000平方公尺，最高堆置木材區域約9米、3樓高，燃燒面積約5000平方公尺。

消防局說，後續也要求廠商明天要將木材堆持續攤平、灑水降溫，消防局也會派遣水庫車與空拍機，進行現場巡邏及確認回報，以避免火勢復燃。

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新竹縣環保局長蕭宏杰告訴中央社記者說，因這次火警產生異味影響空氣品質，後續將依違反空氣污染防制法裁處業者新台幣10萬元以上、500萬元以下罰鍰，並考量火災影響空氣品質時間及規模加重裁罰。

對此新竹縣長楊文科今天透過文字資料指出，已指示相關單位依法查察業者是否涉及公共危險罪，並釐清轄內是否還有相關堆置場，以避免相關案件再次發生。（編輯：張銘坤）1130525