高雄麥當勞叔叔之家啟用 遠地就醫兒童可申請入住

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）台灣麥當勞叔叔之家慈善基金會今天在高雄啟用全新「麥當勞叔叔之家」，共設20間套房，開放遠地就醫的兒童家庭申請免費入住。市長陳其邁到場參觀並為就醫的孩童加油打氣。

台灣麥當勞叔叔之家慈善基金會今天在高雄市啟用全新「麥當勞叔叔之家」，共設有20間套房，每年可提供7300個房間數的服務能量，透過醫院社工轉介，開放到高雄市遠地就醫的兒童家庭申請入住。

陳其邁出席啟用儀式時表示，高雄現在共有396個兒童病床，一般病房有266床，加護病房130床，就醫的小朋友中，約有2到3成，是距離市區醫學中心距離較遠的家庭。

陳其邁說，台灣麥當勞叔叔之家慈善基金會提供就醫孩子休息或住宿的地方，還提供豐盛早餐，讓孩子除了在醫院受到醫療照顧外，也能舒緩緊張情緒。

台灣麥當勞叔叔之家慈善基金會表示，高雄麥當勞叔叔之家鄰近3大醫學中心，包括高雄榮民總醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄長庚紀念醫院。根據觀察，兒科門診與住院個案數，約有2至3成來自跨縣市及跨區遠地就醫。

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台灣麥當勞叔叔之家慈善基金會指出，麥當勞叔叔之家透過志工服務供應活力早餐、往返醫院的交通接駁、主廚到我家晚餐共膳服務，以及多樣化的關懷活動等，盼透過陪伴的溫度，度過生命難關。

高雄麥當勞叔叔之家除設置20間套房，並設有客廳、廚房、用餐區、兒童閱讀與遊戲區等，兼顧病童與照顧者需要，讓病童家庭擁有像「家」一樣的休息環境。希望透過免費住宿，舒緩舟車往返的壓力，並減少交通住宿的經濟負擔。（編輯：郭諭儒）1130528