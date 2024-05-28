金門旅遊團疑食物中毒15人腹瀉送醫 衛生局調查

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（中央社記者洪學廣金門28日電）來自台中的61人旅行團今天凌晨起陸續出現噁心、嘔吐、發燒等症狀，其中15人急診就醫後無大礙返台。金門衛生局表示，已前往曾用餐4間餐廳稽查採檢，結果預計1到2週出爐。

金門縣衛生局今天上午10時30分接獲金門醫院通報，來自台中市的旅遊團61人昨天下午5時於金門1間餐廳用餐後，多人今天凌晨起陸續出現噁心、嘔吐、腹瀉、發燒等不適症狀，其中15人上午前往金門醫院急診就醫。

衛生局獲報後即前往醫院進行相關調查，並前往旅遊團曾用餐的餐廳進行稽查、採檢環境檢體6件。截至下午，統計15人就醫均已辦理離院，並於下午返回本島。

衛生局調查這起疑似食物中毒事件，發現此旅遊團為26日至金門旅遊，衛生局今天上午獲報後，派員前往曾用餐的4間餐廳調查，醫院端同步採檢病患檢體5件，後續將持續追蹤檢驗結果。

衛生局同時針對餐廳稽查，現場針對違反食品良好衛生規範準則缺失，包含冷凍庫溫度未達攝氏零下18度、廚房地面積水、食材未墊高直接置於地面、調膳場所內發現病媒、未有食品作業人員體檢報告等，均開立限期改善通知書。

逾期仍未改善者，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。情節重大者得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠全部或部分登記事項，或食品業者登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。

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金門縣衛生局長蔡建鑫表示，衛生稽查人員前往製作現場稽查衛生情況，並抽驗刀具塗抹棉棒、砧板塗抹棉棒，共有6件環境檢體，全部寄送到台灣認證實驗室化驗，檢驗結果需1至2週出爐。

縣府初步了解，由於這4間餐廳常接旅遊團團膳行程，也是當地知名連鎖餐廳，目前經查其他團客並未出現類似症狀，且旅遊團員也表達這幾天曾淋到雨，因此不排除為受風寒或其他可能，詳細事發原因仍待檢驗結果出爐判定。（編輯：張雅淨）1130528