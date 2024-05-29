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高雄星級旅館達41家 業者砸5億橋頭建頂級摩鐵

2024/5/29 16:37
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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高雄市觀光局今天表示，2024年高雄市星級旅館多達41家，其中高雄承億酒店等3家評定為5星級。另外看好台積電進駐帶動發展，御宿旅館集團將投資5億元在橋頭興建頂級摩鐵。

高雄市觀光局今天在高雄承億酒店舉行「高雄市旅館星級評鑑授證典禮」。觀光局指出，今年高雄市星級旅館家數達41家，輔導通過的數量為六都之最。

其中評定5星級旅館有義大皇家酒店、高雄承億酒店及高雄福華大飯店3家；4星級旅館有高雄福容大飯店及高雄翰品酒店2家；評定3星級至1星級的旅館則有鳥巢旅館、夏優旅居、巴黎商旅、國眾大飯店、單人房高雄站前館等10家。

承億集團品牌長簡巧珊說，很榮幸獲得評定5星級，市府推動演唱會經濟，有非常多知名藝人辦演唱會和活動，還有黃色小鴨等城市行銷，高雄觀光前景看好。

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觀光局長高閔琳透露，下半年還有新旅館進駐亞洲新灣區，相信是很好的良性競爭。此外，海霸王集團2019年標下高雄「85大樓」，將打造國際觀光旅館，高閔琳說，目前已在進行內部裝潢整修，市府樂見更多旅宿業者投入高雄服務。

御宿旅館集團總裁劉坤福則向中央社記者表示，看好台積電進駐高雄，帶動上下游產業及周邊區域發展，御宿旅館集團耗資新台幣約5億元在橋頭新市政區興建南部頂級摩鐵，共39間房間，其中7間總統套房，預計1年半後開幕。（編輯：郭諭儒）1130529

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