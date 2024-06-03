屏東OHCA急救成功率倒數第2 擬設專責救護隊

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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）屏東縣議會議程今天消防局業務報告，縣議員黃明賢提及，內政部消防署統計112年度到院前OHCA急救成功率屏東為20.67%，全台倒數第2；消防局說，年底將設專責救護隊。

根據內政部消防署「112年緊急救護到院前心肺功能停止傷病患急救」成功人數統計表顯示，屏東縣有1021位傷病患到院前OHCA（到院前心肺功能停止），急救成功人數有211人，急救成功率為20.67%，低於全國平均32.22%，更是全國倒數第2，僅高於連江縣11.11%。

黃明賢提及，屏東縣長周春米於施政總報告中，提出要成立高級專責救護隊，藉此來提高「到院前」的緊急救護能力，是正確政策方向；參考各縣市專責救護隊裝配的各項高階急救器材，如電動式頭胸升高器、電子影像喉頭鏡、自動心肺復甦機等，都必須在年底專責救護隊成立前儘速就位。

提升到院前急救成功率，除了精良設備，最重要是站在第一線與死神搏鬥的「緊急救護技術員（EMT）」。根據內政部消防署112年各縣市消防局救護技術員人數統計表顯示，屏東縣實際執行救護人力有461人，中級EMT-2有484人占比89.63%、高級EMT-P有42人占比8%。

黃明賢表示，只有高級救護員才能根據醫療指導醫師的預立醫療流程執行給藥、注射、插管、電擊及使用體外心律器等急救作為。目前屏東縣消防局僅有42名高級救護員，與全國各縣市平均人數仍有落差，要求提出具體方案，能逐步增加高級救護員比例。

屏東消防局長李彬正指出，預計今年底設立專責高級救護隊，沒有轄區規劃，接獲救護案件是重大車禍或災害發生，會與分隊一起到達現場。

對於人力培訓，李彬正說，高級專責救護隊先前規劃10到12名隊員，若以10人而言，其中6人是高級救護員、4人是中級救護員，互相搭配學習，受訓人力也會逐年提升。（編輯：李淑華）1130603