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中一中校長畢典秀伏地挺身 手骨折苦練復原勉學生

2024/6/4 10:25（6/4 11:28 更新）
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台中一中校長林隆諺（中）平時除關心學生課業成績外，學生參加賽事有優秀表現，表揚時他也從不缺席。中央社記者趙麗妍攝 113年6月4日
台中一中校長林隆諺（中）平時除關心學生課業成績外，學生參加賽事有優秀表現，表揚時他也從不缺席。中央社記者趙麗妍攝 113年6月4日
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（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中一中3日舉辦畢業典禮，50歲的校長林隆諺曾因意外左手骨折，復原僅一半機會，他不放棄又練回臂力，畢典上他以左手做10下伏地挺身，勉勵學生別輕言放棄，台下學生歡呼尖叫聲不斷。

台中一中3日舉行畢業典禮，主持人以「健身教練」逗趣方式介紹林隆諺上台，與會出席的中市教育局長蔣偉民也鼓勵林隆諺以特別方式「為學生留下難忘回憶」。林隆諺將事先準備的講稿丟在一邊，當場用左手做了10下單手伏地挺身。

滿場學生、來賓掀起一陣歡呼，學生在台下為林隆諺數數，林隆諺姿勢標準，完成後起身，雙手高舉接受全場人員的喝采。

林隆諺與學生分享了一段故事，他說，8年前擔任興大附中教務主任時，某天參加壘球比賽竟然跌入坑裡，意外造成左手橈骨粉碎性骨折。醫師評估僅有一半的機會可以復原，他在等待開刀時就下了決定，「一定要練回來！」

術後8個月，林隆諺展開復健，起初從雙手開始做伏地挺身，但因肌肉已經萎縮，林隆諺笑說「當下來個狗吃屎」。他苦練3個月後，體能慢慢恢復，歷經半年努力不懈練習，林隆諺終於恢復可單手伏地挺身。

他說，高中也就讀台中一中，一群男生下課湊在一起比腕力，伏地挺身就是高中開始訓練，以前曾在校園內小試身手，學生在畢典上表示想看表演，加上蔣偉民現場鼓勵，他當場以左手做了10下表示十全十美。

林隆諺說，希望勉勵學生，雖然只有一半機會，但只要努力不懈，可以達到120%的成果，「不要讓別人說你不行」。

現年50歲的林隆諺，仍會利用課餘時間在校內跑步，每天維持運動習慣，他笑說，50歲後只要一停下運動，肌肉馬上就會萎縮。他也透露，左手伏地挺身不只能做10下，右手可以做更多，期許學生永不放棄，努力向前。（編輯：謝雅竹）1130604

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