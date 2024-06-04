巴黎文化奧運台灣館展演 台南在地3團隊獲邀

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）民進黨台南市議員王宣貿今天在議會質詢時表示，巴黎奧運將於7月登場，台南有3組藝文團隊受邀參與「文化奧運台灣館」活動展演，市府應多宣傳。文化局指出，將安排行前會。

王宣貿上午在議會對文化局提出質詢時表示，2024夏季奧運將於7月在法國巴黎舉行，主辦城市巴黎特別聚焦「文化奧運」，邀約台灣以「台灣館」名義作展演活動，台南被譽為台灣文化古都，此次有3組在地藝文團隊受邀參加，但地方民眾知道不多，市府應協助宣傳台南文化軟實力。

台南市文化局長謝仕淵回應指出，文化局將協助安排行前會等活動，推廣台灣藝文特色，也讓世界看見台南。

台南市文化局提供資料指出，文化奧運台灣館由文化部統籌規劃，以「自由之聲、島嶼風華、當代新藝、世界共融」為4大主題，將在7月27日到8月10日期間，於法國拉維特園區（Parc de la Villette）安排音樂、戲曲新編、舞蹈、DJ演出等近60場節目。

文化局指出，台灣表演團隊將與法國、捷克、巴西、加拿大等10餘國團隊同場較勁，展現台灣展演魅力與文化自信，台南在地團隊有「謝銘祐&麵包車樂團」、「林宗範/風中燈牽亡歌團」及「秀琴歌劇團」3組受邀參與。

文化局指出，由金曲歌王謝銘祐領軍的麵包車樂團，傳達台灣自由土壤孕育出的音樂創作；後壁區月琴師傅林宗範及風中燈牽亡歌團，以傳統樂音傳遞台灣重要民俗文化資產；在地天團秀琴歌劇團，則是以精湛技藝呈現台灣傳統戲曲新編當代樣貌，顯示台南藝文發展精采多元。

文化局指出，此次台南藝文團隊進軍巴黎文化奧運，相關經費由文化部全額支持，市府協助排練空間提供、活動宣傳，後續也將邀請表演團隊搭配合適性質展演活動，共同推廣台南藝文特色。（編輯：謝雅竹）1130604