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籲民眾重視健康 翁章梁、黃敏惠同框宣導

2024/6/8 15:10（6/8 16:06 更新）
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嘉義縣長翁章梁（左2）、嘉義市長黃敏惠（右2）8日在嘉義大學出席「生活習慣好，健康沒煩惱」講座，與台大醫院院長吳明賢（左3）、台灣健康促進基金會董事長劉輝雄（右3）等人合影。中央社記者姜宜菁攝 113年6月8日
嘉義縣長翁章梁（左2）、嘉義市長黃敏惠（右2）8日在嘉義大學出席「生活習慣好，健康沒煩惱」講座，與台大醫院院長吳明賢（左3）、台灣健康促進基金會董事長劉輝雄（右3）等人合影。中央社記者姜宜菁攝 113年6月8日
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（中央社記者姜宜菁嘉義市8日電）台灣健康促進基金會與嘉義大學、嘉義縣、市政府今天合辦「生活習慣好，健康沒煩惱」講座，嘉義縣長翁章梁和嘉義市長黃敏惠籲民眾重視預防勝於治療，培養良好生活習慣。

台灣健康促進基金會與嘉義大學、嘉義縣、市政府今天在嘉義大學合辦「生活習慣好、健康沒煩惱」講座，由台大醫院長吳明賢講述「上醫醫未病」，而台灣健康促進基金會董事長劉輝雄以「生活習慣好、健康沒煩惱」為主軸。

翁章梁、黃敏惠等人響應，呼籲民眾重視自我健康管理與培養良好的生活習慣。

吳明賢表示，隨著經濟發展與生活型態改變，威脅國人生命的十大死因已從急性病轉成各種「生活習慣病」，例如癌症、心血管疾病、糖尿病、高血壓及腎病等。

吳明賢說，生活習慣病不僅造成個人及家庭的痛苦，也是社會沉重的負擔。所謂「上醫醫未病」，最好的醫療就是要在人們身體健康時就提供完善的疾病預防、養生及保健之道。

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劉輝雄指出，生活習慣病是危害國人健康的第一號隱形殺手，它雖與遺傳基因有某種程度上的關連，但最重要的是與生活習慣－飲食生活、運動習慣、菸酒嗜好、休閒睡眠等有極密切的關係。

劉輝雄以高血壓為例，若經常暴飲暴食、重口味的飲食習慣、菸酒不知節制、加上缺乏運動、工作繁忙、休息不足及每天熬夜等，不良的生活習慣會使原本家族病史就有高血壓的年輕人，提早罹患高血壓。（編輯：謝雅竹）1130608

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