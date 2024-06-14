台東阿美族馬當聚會所具原民特色 獲建築園冶獎

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（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東原住民聚落中最大部落–台東市馬當Matang部落，去年完成的聚會所建築，以原民文化資產保存獲肯定，拿下2024年建築園治獎。

台東原住民聚落中最大部落–台東市馬當Matang部落，過去70多年來沒有聚會所，在原民會和花東基金補助下，台東縣政府提供土地興建，於6月去年完成建築啟用。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，建築園冶獎今年邁入第30年，是建築美學與推展城市行銷的重要指標，素有「建築界奧斯卡」、「台灣普立茲克獎」的美譽，2024年全國建築園冶獎得獎名單近期揭曉，台東市的「馬當部落文化聚會所」，以原住民的文化資產保存與活化獲得肯定，榮獲「公共建築類」獎項。

台東縣長饒慶鈴表示，很高興地方建設能夠獲得「建築園冶獎」的肯定，對台東縣政府團隊、馬當部落族人及設計、施工團隊來說，是莫大的肯定和鼓舞。馬當文化聚會所是由台東縣政府原民處20餘次發起設計單位及部落族人之間的設計會議，共同決定聚會所位於公園用地方位與配置，提供70年來台灣最大原住民部落一個豐年祭聚會及地方文化發展的場所。

因應先天的建築位置，以類似傘狀的建築造型，成為區段徵收區域的重要地標，而俯視近似圓形的特色更是呼應部落的圓形舞蹈陣型。

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台東縣政府表示，建築的設計因應阿美族太陽信仰與在地部落文化的起源故事，依照傳統居住空間、文化認同、圖騰形式、服飾配色等多樣特質轉化為該建築物的重要元素，其中聚會所的3組結構支撐象徵創造阿美族年齡階層的3個祖先。

屋頂上則掛有大馬蘭部落的logo和環成太陽狀的祖靈之眼，守護周圍的部落，並加強部落主體意識，成為文化上的一種宣示，成功打造出獨具部落文化特質的聚會所。（編輯：謝雅竹）1130614