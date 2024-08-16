「愛貓天使」馬爺爺辭世 高市殯8/18辦追思會

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（中央社記者林巧璉高雄16日電）英國籍「馬爺爺」馬凱杰曾在高雄林園區收容多達200隻貓咪，愛貓成癡的他上月辭世，高市副議長曾俊傑與愛心團體協助喪葬事宜，18日下午2時將在市殯永思堂舉行「馬爺爺」追思會。

高雄市議會今天新聞稿表示，馬凱杰把在台灣最美好時光奉獻給貓咪，他在林園住家最多曾養200多隻貓，被譽為「愛貓天使」。馬凱杰在台沒有親屬，上月因病辭世後喪葬事宜全由善心人土包辦。

曾俊傑與愛心團體齊力凝聚社會資源，共同協助喪葬事宜；曾俊傑說，高雄是一座溫暖有愛的城市，不會讓馬凱杰孤單走完最後一程，18日追思會盼大家用溫暖與愛送「馬爺爺」人生最後一程。

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除曾俊傑外，國民黨高雄市議員邱于軒、陳玫娟，以及無黨籍高市議員陳善慧等人，集結高雄揪出遊、圓心慈善會、高雄根與芽關懷照護協會、冠禕生命禮儀、緣恩生命禮儀等社會資源，共同協助及辦理馬爺爺後事。

曾俊傑說，感謝馬凱杰對台灣教育及動保觀念的貢獻，馬凱杰把人生最美好的時光獻給台灣，建立生活結合動保的理念；也感謝各界善心人士及社會資源共同協助喪葬事宜。（編輯：謝雅竹）1130816

馬凱杰 英國人馬爺爺離世 來台30年花光積蓄照顧200浪貓