屏東寵物萬聖節造型走秀 號召萌寵創意打扮

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）萬聖節將至，屏東縣政府27日在屏東縣動物之家舉辦「寵物萬聖節造型走秀」，民眾為自家萌寵創意打扮，還可免費拍攝沙龍照，當天也會揭曉金腳印獎人氣寵物。

現在飼養寵物比率高，民眾多半都會用手機或相機記錄萌寵可愛瞬間，屏東縣政府看準趨勢在今年首創「金腳印獎萌寵拍片趣」活動，無論是狗、貓或是其他動物都可以參加，徵件至15日，27日將在揭曉人氣萌寵影片。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，同時結合即將到來的萬聖節，現場也會舉辦寵物萬聖節造型走秀，鼓勵民眾為自家寵物打扮創意服裝，展現獨特風格，參加造型秀的民眾還能免費獲得專業攝影師拍攝的沙龍照，讓萌寵留下珍貴的紀念。

農業處指出，屏東有許多適合與寵物探訪的景點，活動除了金腳印獎頒獎及萌寵走秀活動外，當天也有LINE貼圖課程教學，並設有寵物登記及狂犬病疫苗宣導專區，提供免費的寵物登記及只要新台幣100元掛號費，就可以在屏東縣動物之家附設動物醫院進行寵物基礎健檢及狂犬病疫苗免費施打服務。

農業處表示，透過舉辦各式動物保護及保育宣導活動推廣認養代替購買、飼主責任及寵物要登記絕育觀念，並持續在偏鄉地區提供免費晶片施打及寵物登記服務，就是希望普及並在生活中落實動物保護及生命教育。

另外，動物之家自今年6月啟用後，已經送養454隻動物，認養率近88%，預告12月在動物之家也會舉辦溫馨的萌寵耶誕派對活動。（編輯：謝雅竹）1131025