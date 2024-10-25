本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
嘉義中埔連8起地震 氣象署：未來一週留意規模4餘震
首頁 / 地方

台東4作品角逐紐倫堡國際發明展 代表團啟程

2024/10/25 16:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東公東高工等5所學校組團參加紐倫堡國際發明展，今日啟程，代表團攜帶的4件作品均在去年台東縣青少年創意發明競賽中榮獲特別獎，並已成功申請專利。

代表團出發前，台東縣長饒慶鈴致詞表示，這次參賽是台東縣推動創意教育的重要里程碑，台東縣政府將全力推動創意發明教育的3級銜接計畫，從國小到高中一貫培養學生的創新思維與解決問題能力，讓台東的孩子不僅擁有國際競爭力，更具備實際解決問題的創意。

饒慶鈴表示，德國紐倫堡國際發明展為全球首創，也是全世界歷史最悠久的創意商展，因其評審公正，規模宏大，參展者踴躍，在國際間享有最高權威聲譽，此次國際發明展不僅是台東學生展示創意的舞台，更是與世界各國創新人才交流的寶貴機會，期望參賽學生能在比賽中展現最佳表現，為台東爭光，同時將國際經驗帶回台東，推動縣內創意教育的進一步發展。

國民黨籍立法委員黃建賓與台東市長陳銘風也特地到台東火車站，為團員送行並鼓勵師生。兩人均表示，台東縣在創意發明教育的投入不僅提升了學生的實力，也讓台東的創新成果走向國際。

台東縣政府教育處表示，台東代表團由公東高工、寶桑國中、長濱國中、豐田國中及豐里國小組成，攜帶4件作品競賽。（編輯：謝雅竹）1131025

#台東縣
#公東高工
#國民黨籍
#陳銘風
#饒慶鈴
#台東公東高工
#台東火車站
#台東縣政府教育處
#黃建賓
饒慶鈴
打造多元特色美食 東縣府推「台東100碗」颱風山陀兒造成台東災情 中央單位勘災
黃建賓
台鐵票價調整 立委提案應考量花東運輸特性禁伐補償預算未編足 原民會：一下進太多應逐步增加
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：