雕刻南瓜創意佳餚 壽山動物園巧手為動物加菜

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）萬聖節即將來臨，高雄壽山動物園與家樂福鼎山店合作，選用西洋南瓜及園區自備的東洋南瓜為動物加菜，讓狐獴、蘇卡達象龜及亞達伯拉象龜或長鼻浣熊等動物，都能開心享用南瓜創意佳餚。

高雄市觀光局今天表示，今年萬聖節給動物加菜，除了展現刀工，最重要的是提升動物福利，給予動物攝食的趣味及感官刺激。

保育員以本土南瓜鑲上綠花椰，用秋葵當眼睛、蓮藕做鼻子、甜椒掛耳環，但不受長鼻浣熊喜愛，反將紅蘿蔔做的小精靈吃光。園方也將長鼻浣熊展場布置成南瓜園，並使用長鼻浣熊愛吃的小蘋果化做鈴鐺，吸引嗅覺靈敏的長鼻浣熊取食。

此外，西洋南瓜由動物園小編發揮巧手，雕出搞怪表情，再藏入狐獴最愛的麵包蟲，狐獴為順利取食麵包蟲，使用利爪進行挖找，展現自然天性。沼林袋鼠看到保育員以最愛的構樹葉及季節蔬果堆疊成的可食玩偶，仔細觀察後才靠近享用。

東洋南瓜則由園區志工利用外皮紋路及色澤，雕出幾可亂真的烏龜造型，並結合地瓜和秋葵設計成烏龜頭和尾巴。但發現對蘇卡達象龜及亞達伯拉象龜而言，南瓜就是美味的蔬果佳餚，不管做成什麼造型，都毫不猶豫立刻品嚐。

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園方表示，每種動物有各自喜好的食物，但保育員為讓動物攝取更多營養，透過應景食材變化，增加動物進食時間，借此讓動物展現更多樣的豐富行為，維持動物身心健康和生活品質。

觀光局並表示，感謝家樂福鼎山店連續3年響應續食精神，提供營養又應景的南瓜，藉此補充動物所需的膳食纖維，讓動物健康成長。壽山動物園也歡迎所有想為動物盡一份心力的民眾，一起加入動物認養行列。（編輯：謝雅竹）1131030