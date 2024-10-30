逢甲夜市服飾店竄眼鏡蛇 出動黏鼠板奮戰到天亮逮獲

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中逢甲夜市一家服飾店昨天傍晚發現眼鏡蛇，店家只好關店捕蛇，並向消防局求助，農業局委外廠商與店員使用黏鼠板、雞蛋誘捕後，奮戰12小時才逮獲，解除危機。

逢甲夜市這家服飾店員工昨天傍晚要開店營業前，發現店內出現1條眼鏡蛇，驚嚇之餘，趕緊關起店門捕蛇，並打電話向消防局求助，農業局委外廠商接獲消防局通報前來協助。

農業局委外廠商到場發現眼鏡蛇已躲進衣櫃後方縫隙內，即指導店家將縫隙堵住，只留一個出口，並在出口處鋪設黏鼠板，再將紙箱封住其餘出路，還拿出雞蛋誘捕。

這場人蛇大戰，從黑夜一直到曙光乍現，才在今天清晨5時許等到蛇影現蹤，而且黏鼠板還黏在蛇尾上，最後在商圈管委會管理員協助下，歷經12小時，終於將眼鏡蛇捕獲，交給農業局委外廠商處理。

台中逢甲夜市一家服飾店29日傍晚員工在開門營業前發現店內出現一條眼鏡蛇，於是關起門來捕蛇，並以黏鼠板誘捕，12小時後終於捕獲。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年10月30日

逢甲夜市管委會表示，在熱鬧夜市出現眼鏡蛇，大家都覺得很誇張，也覺得很傻眼，幸好最後以黏鼠板捕到蛇；大家也百思不解，眼鏡蛇從何而來，附近也沒農田，最後懷疑可能是從下水道爬上來的，這只是突發狀況，而且已經將蛇捕獲，遊客不用太擔心。

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農業局表示，113年度1到9月共捕獲3552條蛇類，數量前5名分別為臭青公1014條、黑眉錦蛇764條、眼鏡蛇557條、雨傘節363條及南蛇305條，都是本土蛇種。

農業局指出，蛇類以獵捕鳥類、兩棲類及小型哺乳類動物為食，是自然環境中維持生態平衡不可或缺角色，生物多樣性皆有其職能；另外，蛇類喜歡陰暗潮溼環境，且髒亂容易吸引蛇類棲息及躲藏，因此維護居家周邊環境整潔及除草非常重要，可避免蛇類棲息。（編輯：陳仁華）1131030