颱風康芮襲台 高雄大寮、永安、茄萣等上千戶停電

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（中央社記者林巧璉高雄31日電）颱風康芮襲台，高雄多區因電線遭樹枝壓斷或強風吹落造成停電，一度停電6000餘戶，經搶修目前剩1805戶停電，以大寮區1601戶最多，台電加派人員持續搶修中。

高雄午後風雨漸大，岡山區公園北路32巷因強風造成低壓橫擔損壞；永安區強風不斷吹落高壓線；大寮區則因樹木壓斷電線，一度造成上寮路345戶停電。

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高雄一度有6444戶停電，三民區有近2000戶停電，經台電派員搶修，截至下午3時，剩下1805戶停電，目前有大寮區1601戶、永安區98戶、茄萣區85戶、左營區12戶，湖內區有9戶停電。

市長陳其邁也在臉書（Facebook）上表示，高雄午後風勢、雨勢增強，包括彌陀、旗津、林園等部分區域出現強陣風，預估在下午3時至晚間9時是風雨最大時段，提醒市民減少不必要的外出。（編輯：陳仁華）1131031