本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

颱風康芮襲台 高雄大寮、永安、茄萣等上千戶停電

2024/10/31 16:27（10/31 16:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
颱風康芮31日下午從台東地區登陸，全台籠罩在暴風圈中。高雄市永安區也出現強勁風勢，造成高壓電線脫落，台電人員頂著風雨搶修。（台電提供）中央社記者林巧璉傳真 113年10月31日
颱風康芮31日下午從台東地區登陸，全台籠罩在暴風圈中。高雄市永安區也出現強勁風勢，造成高壓電線脫落，台電人員頂著風雨搶修。（台電提供）中央社記者林巧璉傳真 113年10月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄31日電）颱風康芮襲台，高雄多區因電線遭樹枝壓斷或強風吹落造成停電，一度停電6000餘戶，經搶修目前剩1805戶停電，以大寮區1601戶最多，台電加派人員持續搶修中。

高雄午後風雨漸大，岡山區公園北路32巷因強風造成低壓橫擔損壞；永安區強風不斷吹落高壓線；大寮區則因樹木壓斷電線，一度造成上寮路345戶停電。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高雄一度有6444戶停電，三民區有近2000戶停電，經台電派員搶修，截至下午3時，剩下1805戶停電，目前有大寮區1601戶、永安區98戶、茄萣區85戶、左營區12戶，湖內區有9戶停電。

市長陳其邁也在臉書（Facebook）上表示，高雄午後風勢、雨勢增強，包括彌陀、旗津、林園等部分區域出現強陣風，預估在下午3時至晚間9時是風雨最大時段，提醒市民減少不必要的外出。（編輯：陳仁華）1131031

#大寮區
#台電
#高雄市
#陳其邁
#永安區
陳其邁
高雄10月5天颱風假 陳其邁：沒有收到企業抱怨颱風康芮來襲 陳其邁：中午過後風雨強 避免外出
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：