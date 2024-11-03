高雄提升用路安全 蘇心甯偕蜜柑站長拍宣導短片

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）為提升民眾用路安全，高市府新聞局邀高雄捷運蜜柑站長與藝人Lala蘇心甯，攜手拍攝交通安全宣導短片，希望透過活潑生動影音，提醒行人及車輛共同遵守交通規則。

新聞局今天公布這則交通安全宣導短片，片中蜜柑站長與蘇心甯示範行人如何依規定穿越道路，並說明行人專用時相是各方向行人號誌同時亮起綠燈，提供行人穿越路口，不須與任何車輛、轉向車輛爭道。

此外，影片也提醒行人，行經路口時候，要查看行人專用號誌，並依其燈號指示通行，以確保安全。

另外，行人也要等綠燈秒數足夠再過馬路，提高警覺、專心行走穿越；而車輛行經路口時須減速慢行、停讓行人，當行人專用時相啟動時，所有車輛皆不可通行。

新聞局指出，此次道安短片拍攝，蜜柑站長與蘇心甯熱情相挺，於片中擔綱交通安全宣導大使，推廣人本交通理念，期許從日常生活落實「車輛慢看停、行人安全行」觀念與行為。

新聞局表示，市府透過活潑生動影音宣導交通安全觀念，提醒行人依規定行走行人穿越道，也呼籲駕駛人專心駕車、停讓行人，共同提升用路安全。（編輯：陳仁華）1131103