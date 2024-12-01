男乘客在高捷抽菸 市府衛生局：加重裁罰

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）一名男子日前在高捷列車裡抽菸，還將菸頭丟地上，離譜行徑全被拍下，並被放上網路，引發議論。高雄市衛生局今天指出，如果違法屬實，將加重裁罰。

有網友在社群軟體Threads貼文並附照指出， 搭高雄捷運時，竟看到有人抽菸，還將菸頭丟在地板上，看了很無言。許多網友紛批抽菸的男乘客「沒水準！」

衛生局今天發布新聞稿回應表示，對此高度重視。目前衛生局尚未接獲檢舉，將主動與高雄捷運聯繫，待接獲影片及相關證據，如果違法屬實，將加重裁罰。

衛生局指出，捷運車廂及相關場域屬於全面禁菸場所，菸害防制法規定，不得於大眾運輸工具、計程車、遊覽車、車站及旅客等候室吸菸，違者依同法第40條規定處新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰。

衛生局表示，捷運是市民日常重要的大眾運輸工具，亦為公眾共享空間，吸菸行為不僅對其他乘客的健康造成影響，更破壞城市的無菸環境形象。提醒吸菸者切勿以身試法。

衛生局強調，將持續推動公共場域禁菸，強化禁菸宣導與吸菸禮節，也將加強禁菸場所稽查，以維護不吸菸者及民眾身體健康權益。（編輯：陳清芳）1131201