北市府辦國慶活動費用增 議員指租紅龍比網購貴

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（中央社記者劉建邦台北5日電）台北市議員洪健益今天指出，市府歷年編預算辦國慶活動，蔣市府比前任市府多花約3倍費用，如租用紅龍比網購貴，連台北通竟未配合使用宣導。市府表示，會再要求局處檢討改進。

台北市議會今天下午召開定期大會民政部門質詢及答覆，民進黨議員洪健益質詢台北市政府舉辦國慶活動預算，他說，調資料發現，蔣萬安市府辦國慶活動費用比前市府增加。

洪健益表示，如市府在民國110年舉辦國慶活動費用為新台幣90萬元、111年99萬元，但蔣萬安上任後，去年編148萬元，卻花到198萬元，今年花到251萬元，實在離譜，有編列既定預算，卻花費約2至3倍費用。

他說，前市府在國慶活動推出「嗡嗡包」，引發民眾排隊搶購，如111年有9.1萬餘人登記、3500人抽籤，但去年僅9300人登記，採同樣抽籤人數，中籤率提高，且前市府把台北通當成登記平台，但蔣市府卻外包給其他廠商負責，要求檢討。

洪健益指出，市府花費約8500餘萬元投入並整合台北通系統，但今年國慶活動卻未使用台北通讓市民登記，還要花錢請委託廠商處理，根本亂七八糟。

此外，市府辦今年國慶活動委託另家廠商協助，調資料發現，針對管制動線秩序的紅龍設施，網路購物平台租借1支要150元，就算購買1支才799元，但市府卻用790元租用，根本是「盤子」。

北市秘書長李泰興在議場回應，針對台北通無法配合北市舉辦的國慶活動，會要求資訊局改進檢討。民政局長陳永德答詢，會檢討明年舉辦國慶活動等相關流程。

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民政局會後補充，國慶活動是在清晨舉行，為管控現場人流，預先布置場地，因此租借紅龍租借時間是在10月9日、10日，包含車輛載運及人力搬運等費用。

資訊局會後表示，台北通有協助今年北市舉辦國慶活動，如協助商業處的大巨蛋國慶遊東區活動。台北通在柯文哲市府時期為主打策目標，局處須優先採用；但至今已轉換各局處可於權責自行評估判斷是否使用，民政局基於多方考量，未選用台北通作為活動通路，予以尊重。（編輯：李淑華）1131105