韓國瑜彰化參加藝術展 打趣苦瓜苦、政黨協商更苦

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（中央社記者蕭博陽彰化縣9日電）東亞藝術交流展6日開展，立法院長韓國瑜今天出席開幕式打趣說，苦瓜苦，立法院政黨協商更苦，所以今天特別從熱鬧的立法院到彰化參加藝術展，也期盼未來有機會在立法院辦展。

東亞藝術交流展今天在彰化縣立美術館舉辦首展開幕式，韓國瑜、彰化縣長王惠美、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、國際策展人金原芳山、台灣策展人粘信敏及16名國際藝術家出席，王惠美致詞表示，展出60名國內外藝術家62件作品，有繪畫、書道、攝影、插畫及影像藝術等，邀民眾體驗跨國藝術對話。

韓國瑜致詞說，這場交流展邀日本、泰國、彰化多名藝術家共襄盛舉，所有藝術品都很溫馨；天下有兩苦，苦瓜苦，立法院政黨協商更苦、更辛苦，所以今天特別從熱熱鬧鬧的立法院來彰化參與藝術交流展，也期盼將來有機會邀王惠美、片山和之、日本、泰國藝術家等，一起來立法院辦一場藝術展覽，呈現更多真善美。

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片山和之表示，藝術展明年移至大阪市立美術館舉行，相信在日本一定會讓參觀來賓沉醉其中，也能透過藝術進一步深化國際交流；金原芳山說，透過藝術促進文化交流，增進彼此理解，為建立世界和平奠定基礎，明年東亞藝術交流展在日本大阪，邀大家來大阪參加。

粘信敏說，磺溪美展已舉辦25年，是非常久遠的全國比賽，他希望延續磺溪美展，並將獲獎作品送到台北展出，感謝日本好友金原芳山支持，並以長遠想法促成，交流展命名東亞藝術交流展，是希望未來更多國藝術家參與，也期許透過藝術交流促進文化理解。（編輯：謝雅竹）1131109