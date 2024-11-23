金門移民節登場 盼3000名新住民扎根共榮

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（中央社記者吳玟嶸金門23日電）金門移民節活動今天上午舉行開幕典禮，金門縣府參議陳世保說，金門約有3000名新住民，也有很多國外學子抵金門學習，縣府希望透過不同活動、計畫，讓新住民能在金門扎根成長。

為推廣金門多元文化，促進不同族群交流互動，金門縣社會處今天上午在金門大學圖資大樓前舉行113年金門縣移民節多元文化活動「新家、新鄉、新朋友」。陳世保、內政部移民署金門縣服務站視察林高慶、無黨籍金門縣議員吳佩雯等出席。

陳世保表示，金門新住民大約有3000名，也有很多國外學子赴金門學習，縣府希望透過不同活動、計畫，讓新住民能夠在金門扎根、共榮成長，在創業等不同領域若有需求都可以與金門縣社會處對接。

林高慶表示，今年8月12日總統公布「新住民基本法」藉以落實憲法保障多元文化精神，建立共存共榮的族群關係，顯示政府對新住民的照顧與重視。據統計，台灣新住民人口有58萬人，加上新二代將近100萬人，所以新住民與子女是台灣第3大族群。

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林高慶說，移民署每個月都有行動下鄉，以及家庭教育福利講習課程、新住民及其子女教育獎助學金與海外培力計畫等，都提供新住民向移民署爭取計畫經費，歡迎新住民相關協會能幫助他們向移民署洽詢。

移民節活動中除設有多元文化市集，提供國際美食、手工藝品展示與藝術表演外，也規劃「多元文化闖關體驗」，參與者可透過答題、遊戲及互動式體驗，感受來自中國、越南、印尼等地多元文化特色。（編輯：戴光育）1131123