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高銀市府分行傳經理霸凌 陳其邁建議調查納外部委員

2024/11/25 12:12（11/25 12:50 更新）
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國民黨高雄市議員邱于軒（前左）25日質詢表示，高雄銀行市府分行私下被戲稱為「地府分行」，一名經理霸凌多人，高銀要求員工在霸凌調查時要簽保密條款，造成員工無法對外求助，只能離職或自願調離。中央社記者林巧璉攝 113年11月25日
國民黨高雄市議員邱于軒（前左）25日質詢表示，高雄銀行市府分行私下被戲稱為「地府分行」，一名經理霸凌多人，高銀要求員工在霸凌調查時要簽保密條款，造成員工無法對外求助，只能離職或自願調離。中央社記者林巧璉攝 113年11月25日
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（中央社記者林巧璉高雄25日電）國民黨高市議員邱于軒今天質詢表示，高雄銀行市府分行私下被戲稱為「地府分行」，一名經理霸凌多人，員工身心受創看精神科，高銀審查時未納外部委員，結果判定霸凌未成立。

勞動部勞發署公務員輕生案引發職場霸凌輿論關注，邱于軒今天在高雄市議會質詢揭露，高雄銀行在高雄市政府內的市府分行有多起霸凌案，某經理多次威脅部屬，休假期間奪命連環扣，甚至要求理財專員應分潤7%給他，專員不願意就會被罵「你那麼窮嗎」。

邱于軒說，高銀要求員工在霸凌調查時要簽保密條款，造成員工無法對外求助，只能離職或自願調離；且此審理小組全是高銀內部人員，沒有納入外部委員，審理結果是霸凌不成立，經理雖降調為副理，但仍有管理權，等同讓更多員工暴露於遭霸凌風險之下。

邱于軒表示，從8月開始追蹤此案，一直到總質詢前夕、22日懲處出爐，霸凌者調離原分行，從經理降調為副理。高銀董事長鄭美玲答詢時表示，員工確實有被要求簽保密條款，審查成員目前未納入外部委員。

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陳其邁回應，高銀是上市公司，與市府一般所屬機關不同，董事長是官股代表，負責公司治理，建議高銀要聘外部委員專家，也承諾要求人事處盤點各機關，外部專家委員比例要超過一半，並納入規定。

邱于軒今天也點名，除高銀外，市府工務局、水利局、消防局等多局處都有霸凌狀況，包括國立科學工藝博物館也存在霸凌狀況，一級主管上班期間陪高層長官騎腳踏車，並公款私用要求員工幫忙買私物等；陳其邁承諾請勞工局協助呈報。（編輯：陳仁華）1131125

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