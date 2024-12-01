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嘉義縣市2025桌曆 關懷浪浪、防災知識守護「嘉」園

2024/12/1 15:04（12/1 15:31 更新）
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嘉義縣消防局以關懷流浪動物為主題推出2025年桌曆，並以「消防英雄，蛇麼都平安」為口號，融合在地特色與動物保護，傳遞消防局積極推動多元公益的用心。 （嘉義縣消防局提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年12月1日
嘉義縣消防局以關懷流浪動物為主題推出2025年桌曆，並以「消防英雄，蛇麼都平安」為口號，融合在地特色與動物保護，傳遞消防局積極推動多元公益的用心。 （嘉義縣消防局提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年12月1日
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（中央社記者姜宜菁嘉義1日電）2025年將屆，嘉義縣市消防局皆推出桌曆，嘉義縣以關懷流浪動物為主題，融合在地特色與動物保護，而嘉義市則用插畫帶民眾學習不同防災知識，提醒大家守護「嘉」園。

嘉義縣長翁章梁今天出席由消防局舉辦消防猛男桌曆發表記者會；他表示，嘉義縣消防局自民國111年首次推出「虎力勇消防猛男桌曆」以來，嘉義縣消防局創意作品連年獲得民眾熱烈迴響，112年「消防農民曆」、113年「福氣龍抵嘉消防猛男桌曆」更是廣受好評，為消防宣導注入嶄新活力。

嘉義縣消防局長蔡建安指出，今年桌曆邀嘉義縣家畜疾病防治所參與，以「關懷流浪動物」為主題，並以「消防英雄，蛇麼都平安」為口號，不僅展現出消防人員對生命守護精神，還融合在地特色與動物保護，傳遞出消防局積極推動多元公益用心。

嘉義市消防局也推出2025桌曆，以插畫藝術家莊信棠創作的「沉睡大白熊」為主角，不僅結合在地特色景點，每月帶民眾學習不同防災安全知識，例如宣導防溺、防震、防颱、AED（自動體外除顫器），以及交通安全等主題。

嘉義市消防局強調，每月都有專屬QR Code，從居家安全到戶外活動，讓民眾輕鬆掌握應變技能，打造更安全「嘉」園。（編輯：陳仁華）1131201

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