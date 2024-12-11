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歷時1年 綠島岸邊不明油污完成清理

2024/12/11 13:23
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（中央社記者盧太城台東縣11日電）去年12月台東縣綠島海邊遭不明油污染，台東縣政府和海保署攜手歷時1年清污，其中面積最大、約3個足球場大的楠仔湖岸邊，11月底結束清除，整個綠島油污清理工作完成。

去年12月初，綠島柚子湖海邊發生不明來源油污染，陸續其他海邊，包括台東富岡也出現零星油污。台東縣政府向海洋委員會海洋保育署爭取經費協助清污，台東縣政府今天宣布順利完成相關油污清除作業，並將所有含油廢棄物運回本島妥善處置，避免對綠島環境造成2次污染。

台東縣政府發布新聞稿表示，去年12月1日民眾通報柚子湖發現不明油污，經巡查發現綠島東岸至北岸包括秘境楠仔湖共有7處大面積明顯油污，台東縣各級單位與海保署積極合作啟動緊急應變，迅速動員完成柚子湖在內的6處油污清除，而楠仔湖因其位置離既有道路偏遠，須徒步穿越未開發的陡峭山徑及樹林，使得復原工作成為一項挑戰。

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台東縣政府環保局表示，楠仔湖污染範圍約2萬2500平方公尺，面積約為3個足球場大小，應變團隊使用高壓沖洗機配合油污吸附材料，盡可能的將受污染的海岸景觀復原，然而因為礁岩的特性仍會留下無法完全清除的暗色痕跡，需要待自然自淨的能力將其復原。

環保局呼籲，油污染會造成海洋環境嚴重污染，且復原工作往往費時費力，民眾若有發現海洋油污染情形，請撥打台東縣環保局免費陳情專線0800-066-666，將有專人服務。（編輯：李淑華）1131211

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