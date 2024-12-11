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台中豐原葫蘆墩公園設10公尺高耶誕樹 14日點燈

2024/12/11 18:46（12/11 19:11 更新）
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耶誕佳節即將到來，立法院副院長江啟臣整合社會資源與民間力量在豐原葫蘆墩公園設置10公尺高耶誕樹，14日將正式點燈。（立法院副院長江啟臣辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年12月11日
耶誕佳節即將到來，立法院副院長江啟臣整合社會資源與民間力量在豐原葫蘆墩公園設置10公尺高耶誕樹，14日將正式點燈。（立法院副院長江啟臣辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年12月11日
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（中央社記者趙麗妍台中11日電）耶誕節將至，立法院副院長江啟臣整合社會資源與民間力量，在豐原葫蘆墩公園設置高10公尺「百萬耶誕樹」，12月14日舉辦點燈音樂晚會，另有魔術秀、泡泡秀等表演。

江啟臣自民國110年起，在地方仕紳、在地企業共同支持下，在葫蘆墩公園設置高達10公尺「百萬耶誕樹」，今年也是整合社會資源，將在豐原葫蘆墩公園內打造百萬耶誕樹。

江啟臣表示，首次在葫蘆墩公園舉辦點燈活動後，依序在豐原火車站、葫蘆墩夜市等地舉辦，活動大受好評，今年將重回葫蘆墩公園並且在12月14日舉辦點燈活動，在葫蘆墩公園竹跡館旁，設置高10公尺耶誕樹。

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台中市水利局也在葫蘆墩公園的軟埤仔溪周邊、陽明市政大樓與葫蘆墩圳等區域布置耶誕燈飾。葫蘆墩公園第三區以「日光廊道」作為迎賓入口，以「繽紛水岸」與「魚你相遇」等為主題燈飾，第四區設有一座高達4公尺葫蘆大雪人，旁邊4座小雪人圍繞，增添豐原地區耶誕氛圍。

耶誕樹自14日點燈後，直至114年2月15日結束，點燈時間為每天下午5時30分至晚間10時，歡迎民眾一起來打卡拍照。（編輯：陳仁華）1131211

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