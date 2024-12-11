台中豐原葫蘆墩公園設10公尺高耶誕樹 14日點燈

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）耶誕節將至，立法院副院長江啟臣整合社會資源與民間力量，在豐原葫蘆墩公園設置高10公尺「百萬耶誕樹」，12月14日舉辦點燈音樂晚會，另有魔術秀、泡泡秀等表演。

江啟臣自民國110年起，在地方仕紳、在地企業共同支持下，在葫蘆墩公園設置高達10公尺「百萬耶誕樹」，今年也是整合社會資源，將在豐原葫蘆墩公園內打造百萬耶誕樹。

江啟臣表示，首次在葫蘆墩公園舉辦點燈活動後，依序在豐原火車站、葫蘆墩夜市等地舉辦，活動大受好評，今年將重回葫蘆墩公園並且在12月14日舉辦點燈活動，在葫蘆墩公園竹跡館旁，設置高10公尺耶誕樹。

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台中市水利局也在葫蘆墩公園的軟埤仔溪周邊、陽明市政大樓與葫蘆墩圳等區域布置耶誕燈飾。葫蘆墩公園第三區以「日光廊道」作為迎賓入口，以「繽紛水岸」與「魚你相遇」等為主題燈飾，第四區設有一座高達4公尺葫蘆大雪人，旁邊4座小雪人圍繞，增添豐原地區耶誕氛圍。

耶誕樹自14日點燈後，直至114年2月15日結束，點燈時間為每天下午5時30分至晚間10時，歡迎民眾一起來打卡拍照。（編輯：陳仁華）1131211