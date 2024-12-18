勞發署雲嘉南分署推職訓體驗 助心智障礙生建立自信

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推動「科學化」職訓體驗，為心智障礙學員打造「創意商品設計與製作」課程，透過職能互動引導學員建立自信，完成稍具複雜性技術訓練。

勞動力發展署雲嘉南分署分署長劉邦棟告訴中央社記者，身心障礙者在一般就業市場限制較多，大部分只能從事簡單或重複性工作，分署辦理職訓體驗課程邁入第10年，藉由自辦訓練資源，安排稍有複雜度職類，進行小班制教學。

劉邦棟指出，課程安排職訓師、職評員及輔導員一對一引導，經由科學化職能互動設計，邊學、邊做、邊評，學生經由實作過程建立信心，證明透過學習與練習也能完成技術性工作。

雲嘉南分署提供資料指出，分署於12月連辦4場「創意商品設計與製作」一日職訓課程體驗，每場次僅收5名心智障礙生，共有來自3所不同學校的20名應屆畢業生參加，體驗生成式AI、繪圖軟體及雷雕設備等課程，一次接觸3項技能，在職訓師帶領下製作馬克杯與雷雕筆記本等創意商品。

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帶隊老師城鈺茹表示，心智障礙孩子先天條件較不足，需透過動作加深記憶，經過練習也能做得很好，雲嘉南分署職訓體驗課程藉由體驗不同職種，並透過職評讓學生能有發掘潛能機會，參與學生們都有豐富收穫。

劉邦棟強調，分署職訓班為融合式教育，身心障礙者在錄訓甄試可加總分3%，職訓期間領有身心障礙證明還能申領職訓津貼補助，鼓勵可多利用政府資源學習一技之長。（編輯：李淑華）1131218