台南建設公債發行自治條例通過 盼降低債務利息

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（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市議會今天三讀通過「台南市建設公債發行自治條例」；市府表示，無論自償性及非自償性債務，將視市政建設需要，評估利率環境有利時發行公債，以降低債務利息負擔。

南市府財政稅務局統計，市府公共債務約新台幣387億元，作業基金債務約28億元，公共債務雖持續降低，但因中央銀行民國110年至112年間升息5次，債務利息不降反升。

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因此，市府規劃發行公債，參考中央、台北市及高雄市公債經驗，制定台南市建設公債發行自治條例草案，希望藉由債券利率固定優點，減輕市府債息負擔，且於9月13日辦理2場公聽會，12月11日在市議會專案報告，市議會臨時會今天三讀通過。

財稅局表示，希望藉由公債發行，降低利率風險，增加未來軌道建設、停車場、社會住宅、產業園區開發及市地重劃等各項市政建設資金籌措管道，透過靈活財務操作，提升資金管理效益，減輕債務利息負擔，帶動地方發展。（編輯：李淑華）1131219