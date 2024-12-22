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綠營中和辦親子活動 寒風中數百人熱情參與

2024/12/22 20:54（12/22 21:26 更新）
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民進黨新北市黨部22日在中和4號公園舉辦親子活動，現場邀請「天馬戲創作劇團」帶來精彩表演，儘管天氣寒冷，仍吸引數百名鄉親到場參與。（民進黨新北市黨部提供）中央社記者王鴻國傳真 113年12月22日
民進黨新北市黨部22日在中和4號公園舉辦親子活動，現場邀請「天馬戲創作劇團」帶來精彩表演，儘管天氣寒冷，仍吸引數百名鄉親到場參與。（民進黨新北市黨部提供）中央社記者王鴻國傳真 113年12月22日
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（中央社記者王鴻國新北22日電）民主進步黨新北市黨部今天在中和4號公園舉辦「劇團FUN瘋日」親子活動，天氣雖冷，但仍有數百人到場熱情參與；黨部主委蘇巧慧為雙和匯集了多元文化與族群按讚。

民進黨新北市黨部在中和4號公園舉辦親子活動，現場邀請「天馬戲創作劇團」帶來精彩表演，除了民進黨議員張維倩、張嘉玲、許昭興等黨公職到場，儘管天氣寒冷，但仍吸引數百鄉親參與。

蘇巧慧表示，新北市永和區及中和區包容度大，接受外來移民與文化，不論從緬甸、泰國、中國各地移民，都能在這裡落地生根。

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她表示，肯定永和、中和匯聚多元文化與族群，聚集了世界各地精彩故事，也感謝雙和地區在地議員重視地方發展，照顧民眾需求，為雙和地區居民持續提升生活環境而努力。

蘇巧慧表示，身為立法委員，現在立法院局勢相對困難，大家在媒體及社群上可以看到執政團隊為這塊土地努力的真心誠意，懇請民眾也幫忙把相關訊息轉傳給更多人知道，她也一定會持續和在地黨公職合作，凝聚更多支持，厚實新北民主力量。（編輯：方沛清）1131222

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